Опасная находка в Абшеронском районе

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о подозрительном предмете в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место были направлены специалисты МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов и с помощью служебной собаки на территории были найдены 4 боевые гранаты F-1, 13 запалов УЗРГМ, 2 штык-ножа, а также 41 патрон калибром 7,62 мм и 5,45 мм.

Все обнаруженные боеприпасы были изъяты и вывезены специалистами МЧС. В ходе дополнительных поисков на прилегающей территории других опасных предметов не обнаружено.