https://news.day.az/society/1743326.html Опасная находка в Абшеронском районе - ФОТО - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о подозрительном предмете в поселке Сарай Абшеронского района. Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место были направлены специалисты МЧС.
Опасная находка в Абшеронском районе - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о подозрительном предмете в поселке Сарай Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место были направлены специалисты МЧС.
Совместно с сотрудниками правоохранительных органов и с помощью служебной собаки на территории были найдены 4 боевые гранаты F-1, 13 запалов УЗРГМ, 2 штык-ножа, а также 41 патрон калибром 7,62 мм и 5,45 мм.
Все обнаруженные боеприпасы были изъяты и вывезены специалистами МЧС. В ходе дополнительных поисков на прилегающей территории других опасных предметов не обнаружено.
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