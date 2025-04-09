Президент Азербайджана: Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности

С военной точки зрения, будь то Вторая Карабахская война или антитеррористическая операция сентября 2023 года, и то, что мы делаем после этого для укрепления нашего военного потенциала, абсолютно понятно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

"Особенно если учесть, что идет большой процесс милитаризации Армении. Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности. Оно лишь приведет к потенциальной напряженности в будущем", - отметил глава государства.