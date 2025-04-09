https://news.day.az/officialchronicle/1743348.html Президент Азербайджана: Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности С военной точки зрения, будь то Вторая Карабахская война или антитеррористическая операция сентября 2023 года, и то, что мы делаем после этого для укрепления нашего военного потенциала, абсолютно понятно.
Президент Азербайджана: Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности
С военной точки зрения, будь то Вторая Карабахская война или антитеррористическая операция сентября 2023 года, и то, что мы делаем после этого для укрепления нашего военного потенциала, абсолютно понятно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
"Особенно если учесть, что идет большой процесс милитаризации Армении. Смертоносное оружие, поставляемое армянам их новыми союзниками, не способствует миру и стабильности. Оно лишь приведет к потенциальной напряженности в будущем", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре