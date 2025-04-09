https://news.day.az/world/1743568.html Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении Китая Администрация США незамедлительно повышает торговые пошлины в отношении Китая до 125%. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении Китая
Администрация США незамедлительно повышает торговые пошлины в отношении Китая до 125%.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Учитывая недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам, я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно", - написал он в Truth Social.
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