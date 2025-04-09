Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении Китая

Администрация США незамедлительно повышает торговые пошлины в отношении Китая до 125%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Учитывая недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам, я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно", - написал он в Truth Social.