В Агсу перевернулся экскаватор

В селе Калва Агсуинского района перевернулся экскаватор, есть погибший.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, экскаватор с рабочими, выполнявшими дорожно-ремонтные работы, перевернулся из-за сильного селя в реке.

Один из 4 человек, находившихся в экскаваторе, скончался на месте происшествия, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. Пострадавших вытащили из экскаватора и доставили в Шамахинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.