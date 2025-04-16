https://news.day.az/society/1745250.html В Агсу перевернулся экскаватор - есть погибший В селе Калва Агсуинского района перевернулся экскаватор, есть погибший. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, экскаватор с рабочими, выполнявшими дорожно-ремонтные работы, перевернулся из-за сильного селя в реке.
В Агсу перевернулся экскаватор - есть погибший
В селе Калва Агсуинского района перевернулся экскаватор, есть погибший.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, экскаватор с рабочими, выполнявшими дорожно-ремонтные работы, перевернулся из-за сильного селя в реке.
Один из 4 человек, находившихся в экскаваторе, скончался на месте происшествия, еще 3 человека получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. Пострадавших вытащили из экскаватора и доставили в Шамахинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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