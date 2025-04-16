https://news.day.az/officialchronicle/1745213.html Президент Ильхам Алиев: Проекты, совместно реализуемые Грузией и Азербайджаном, имеют большое значение для более широкой географии Совместно реализуемые Грузией и Азербайджаном проекты имеют большое значение для более широкой географии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Проекты, совместно реализуемые Грузией и Азербайджаном, имеют большое значение для более широкой географии
На протяжении веков наши народы жили в условиях мира, добрососедства, братства, так обстоит дело и сейчас. Межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили.
"Грузия и Азербайджан совместно реализуют многие важные проекты, которые имеют большое значение как для наших стран и народов, так и для более широкой географии", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре