В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили в расширенном составе

16 апреля в ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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