https://news.day.az/officialchronicle/1745266.html В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили в расширенном составе 16 апреля в ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили в расширенном составе
16 апреля в ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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