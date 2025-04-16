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В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили в расширенном составе

16 апреля в ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется