Когда планируется возобновление работы судов в Каспийском море?

Суда, находящиеся в акватории Каспийского моря, смогут вернуться к работе днём 17 апреля.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным ветром, корабли временно приостановили движение и находятся на якорных стоянках либо в укрытиях для обеспечения безопасности.

Отметим, что с ночи по всей стране сохраняется крайне нестабильная погода. Идут проливные дожди, сопровождаемые мощным северо-западным ветром. По данным метеорологов, скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 34 м/с, в Алтыагадже - 19 м/с, в Шамахы и Нафталане - 18 м/с, в Губе - 16 м/с.

Согласно данным, зафиксированным на станции "Нефтяные камни", высота волн в открытом море достигла 3 метров.