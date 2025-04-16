https://news.day.az/politics/1745230.html Рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере защиты общих интересов интенсифицировалось - Кавелашвили К сожалению, в последнее время наши страны неоднократно становились объектом двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела иностранных сил. Несмотря на многочисленные усилия, мы решительно устраняем эти угрозы и обеспечиваем безопасность и стабильность региона.
Рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере защиты общих интересов интенсифицировалось - Кавелашвили
К сожалению, в последнее время наши страны неоднократно становились объектом двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела иностранных сил. Несмотря на многочисленные усилия, мы решительно устраняем эти угрозы и обеспечиваем безопасность и стабильность региона.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Невозможно, чтобы какая-либо третья страна или организация лучше нас знала, что лучше для наших народов. Я рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере защиты общих интересов интенсифицировалось", - добавил он.
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