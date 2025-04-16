https://news.day.az/world/1745211.html Трамп заявил о рекордном заработке США с помощью пошлин США получают рекордные суммы денег благодаря ранее введенным импортным пошлинам. Как передает Day.Az, об этом заявил президент страны Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social. По словам главы государства, благодаря доходам от тарифов дешевеют почти все товары в стране, в том числе бензин и продовольствие.
Трамп заявил о рекордном заработке США с помощью пошлин
США получают рекордные суммы денег благодаря ранее введенным импортным пошлинам.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент страны Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social.
По словам главы государства, благодаря доходам от тарифов дешевеют почти все товары в стране, в том числе бензин и продовольствие. Инфляция также снижается, сказал он. Обещания даны, обещания сдержаны, подчеркнул Трамп.
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