Джавид Гурбанов отметил растущую роль транспортной отрасли в экономике Азербайджана

В последние годы роль транспортной отрасли в экономике Азербайджана значительно возросла, а доля в ВВП достигла 6,5 процента.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов на Национальном форуме развития бизнеса в Баку.

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