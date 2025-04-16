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Джавид Гурбанов отметил растущую роль транспортной отрасли в экономике Азербайджана

В последние годы роль транспортной отрасли в экономике Азербайджана значительно возросла, а доля в ВВП достигла 6,5 процента. Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Джавид Гурбанов на Национальном форуме развития бизнеса в Баку. Новость обновляется