Азербайджан и UN-Habitat обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

15 апреля исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах совершила визит вежливости в посольство Азербайджанской Республики в Республике Кения.

Как сообщили Day.Az в посольстве, исполнительный директор и сопровождающий ее персонал сначала ознакомились с созданной в административном здании посольства мемориальной комнатой общенационального лидера Гейдара Алиева и уголком государственности. Затем была почтена память великого лидера.

В ходе визита посол Султан Гаджиев проинформировал гостей об истории государственности, культуре Азербайджана, жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, его спасательной миссии, достижениях современного Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, восстановлении территориальной целостности в результате славной победы в 2020 году. Посол отметил, что Азербайджан в постконфликтный период является единственной страной, которая проводит масштабные восстановительные работы в соответствии с современными градостроительными критериями за счет национальных возможностей. Он сообщил о том, что на восстанавливаемых территориях мины стали причиной человеческих жертв, а также рассказал о гуманитарной деятельности по разминированию.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным сотрудничеством между Азербайджаном и UN-Habitat. Состоялся обмен мнениями по совместным приоритетам и целям, связанным с глобальной значимостью и повышением международного престижа 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которую Азербайджан проведет с 18 по 22 мая 2026 года. А.Россбах выразила удовлетворение деятельностью и поддержкой правительства Азербайджана в подготовительных процессах к WUF13.

Исполнительный директор UN-Habitat отметила успешное проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), подчеркнув важность совместных инициатив под председательством COP29 и положительные результаты встреч, проведенных во время визита в Азербайджан. Она отметила, что глобальные инициативы Азербайджана по взаимодействию процессов устойчивого урбанизма и изменения климата и развитию связи между платформами COP - Wuf способствуют продвижению международного сотрудничества на следующий этап развития, и UN-Habitat прилагает усилия для расширения партнерства с Азербайджаном в этом направлении.