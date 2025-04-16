https://news.day.az/society/1745251.html

Автобусы Баку–Нахчыван продолжают работать в штатном режиме

Задержек в связи с непогодой в движении автобусов по маршруту Баку-Нахчыван нет. Об этом в Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта. "Автобусы курсируют по обычному графику", - сказали в агентстве. Отметим, что в 2024 году по маршруту Баку-Нахчыван было перевезено около 61 500 пассажиров.