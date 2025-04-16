На одном из вулканов Индонезии произошло пять мощных извержений

Пять новых извержений вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в Индонезии.

Как передает Day.Az, об этом 16 апреля сообщает агентство Antara со ссылкой на данные наблюдательного поста.

Согласно информации специалистов, столб вулканического пепла поднялся на высоту до 1 тыс. м над кратером, достигнув отметки 4676 м над уровнем моря. Пепловое облако с высокой интенсивностью распространяется в северном и северо-восточном направлениях.

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвал местных жителей и туристов сохранять осторожность и не приближаться к кратеру на расстояние менее 13 км "из-за риска выбросов раскаленных камней".