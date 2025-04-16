Багамские власти приостановили посадки ракет Falcon 9

Правительство Багамских островов временно запретило посадки ракет Falcon 9 компании SpaceX в связи с последним инцидентом, когда космический корабль Starship взорвался через несколько минут после старта.

Как передает Day.Az, запрет будет действовать до завершения экологического расследования, сообщил директор по коммуникациям властей Багам Латрэ Рахминг.

Расследование было инициировано в марте после неудачного запуска Starship из Техаса. Обломки ракеты, как заявили власти, попали в воздушное пространство Багамских островов, хотя сам запуск не был связан с программой посадки Falcon 9 на территории страны. Однако, несмотря на это, власти решили провести полную оценку воздействия запусков на окружающую среду.

Латрае Раминг подчеркнула, что "никакие дальнейшие разрешения не будут выдаваться, пока не будет завершено полное экологическое исследование". Ранее, в феврале, правительство Багамских островов одобрило 19 посадок ракет SpaceX на 2025 год и уже допустило первую посадку у побережья региона Эксума.

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как обломки корабля Starship проносятся по небу над Южной Флоридой и Багамами после разрушительного завершения полета. Тем не менее, власти Багам уверены, что обломки не содержали токсичных материалов и не окажут значительного воздействия на морскую жизнь и качество воды.