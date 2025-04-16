https://news.day.az/society/1745256.html В Баку восстановлено движение под "Багировским мостом" Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям завершили работы по откачке воды в тоннеле на проспекте Гейдара Алиева, в районе "Багировского моста" в Наримановском районе города Баку. Как сообщает AПA со ссылкой на МЧС, на других территориях продолжаются соответствующие неотложные и необходимые мероприятия.
В Баку восстановлено движение под "Багировским мостом"
Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям завершили работы по откачке воды в тоннеле на проспекте Гейдара Алиева, в районе "Багировского моста" в Наримановском районе города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на других территориях продолжаются соответствующие неотложные и необходимые мероприятия.
Согласно информации Центра интеллектуального управления транспортом МВД, снято ограничение движения транспортных средств в направлении центра по проспекту Гейдара Алиева, в районе тоннеля в Наримановском районе, вызванное накоплением дождевой воды.
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