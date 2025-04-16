График движения поездов в Азербайджане вернулся в норму

В Азербайджане движение поездов возобновлено в соответствии с установленным расписанием.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), все участки находятся под постоянным контролем. При возникновении внештатных ситуаций оперативно предпринимаются необходимые меры.

В условиях нестабильной погоды, которая сохраняется в различных регионах страны, железнодорожные службы продолжают работу в усиленном режиме. Основная цель - обеспечить безопасность перевозок и гарантировать прибытие пассажиров к месту назначения без задержек и инцидентов.

АЖД обращается к водителям с просьбой соблюдать особую осторожность при пересечении железнодорожных переездов в период неблагоприятных погодных условий. Также пассажирам рекомендовано быть внимательными во время нахождения на станциях и ожидания поездов на платформах.

По данным компании, изменений в вечернем расписании движения поездов не ожидается.