Иран готов обсудить условия соглашения с США

Иран выразил готовность начать обсуждение условий будущего соглашения с США, при условии, что Вашингтон будет настроен конструктивно и откажется от требований о полном свёртывании иранской ядерной программы.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал SNN, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Мы открыты к переговорам о потенциальной сделке, если американская сторона проявит конструктивный подход. Обогащение урана - это важный и реальный вопрос. Мы готовы работать над мерами по укреплению доверия к нашей ядерной программе, несмотря на существующие опасения. Однако сам принцип обогащения не подлежит обсуждению", - заявил Арагчи во время общения с прессой.