https://news.day.az/officialchronicle/1745228.html Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана - Михеил Кавелашвили Грузия и Азербайджан решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, и я хотел бы еще раз поблагодарить господина Президента за это. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана - Михеил Кавелашвили
Грузия и Азербайджан решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, и я хотел бы еще раз поблагодарить господина Президента за это.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Грузии Михеил Кавелашвили в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Михеил Кавелашвили отметил, что Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
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