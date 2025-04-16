Изменено место проведения матча "Карабах" - "Сумгайыт", который состоится в XXXIII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Клуб "Карабах" обратился в организацию и сообщил, что ремонтно-восстановительные работы на "Азерсун Арене" близки к завершению, в связи с чем он хочет провести там последние домашние матчи сезона Премьер-лиги Мисли сезона 2024/25.

Принимая во внимание обращение "Карабаха" и защиту требований Устава, ПФЛ восприняла его положительно. Начиная с матча с "Сумгайытом", "Карабах" будет проводить домашние матчи на "Азерсун Арене".

Отметим, что матч "Карабах" - "Сумгайыт" состоится четвертого мая.