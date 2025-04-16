Удивительная находка в азербайджанской реке

В Масаллинском районе Азербайджана в реке найдены книги XIX века.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в реке Чайкеш, протекающей по обочине дороги Мамедоба-Туадо в Масаллинском районе, был найден мешок с 9 книгами.

Мешок вытащил из реки житель Масаллы Рауф Джабиев. По словам местных жителей, по реке проплыло еще несколько таких же мешков, но вытащить их не удалось.

При просмотре книг выяснилось, что они написаны на арабском языке. Предварительные выводы местных религиозных деятелей свидетельствуют о том, что книги относятся к религиозной тематике и были изданы в 19-м веке.