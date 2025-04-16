В Баку произошли задержки в движении нескольких десятков автобусов

Сильные дожди, прошедшие в Баку, привели к временным затруднениям в движении на ряде городских улиц. Из-за скопившейся воды в тоннелях и на проезжей части нарушена работа общественного транспорта - задержки зафиксированы на 92 автобусных маршрутах, охватывающих 16 улиц и проспектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, наиболее сложная ситуация наблюдается на таких участках, как основной отрезок проспекта Гейдара Алиева (в том числе тоннели), перекрёсток этой магистрали с улицей Музаффара Нариманова, улица Халила Рзы Улутюрка (по направлению к станции метро "Улдуз"), а также район Сабунчинского круга и прилегающие к нему территории, включая улицу Асифа Асадуллаева (посёлок Сабунчи, тоннель).

Проблемы с движением зафиксированы также по маршрутам от поселков Бина, Гала, Мардакян и Шувелан до станции метро "Кёроглу", на Забратском круге, улице Полада Гашимова, проспекте Зии Буниятова (от улицы Ахмеда Раджабли до Черметского моста), проспектах Гара Гараева и Бабека, улице Рустама Рустамова, проспекте Гянджа (в обоих направлениях), а также на Бинагадинском и Баку-Сумгайытском шоссе.

На ряде участков дорожная схема для автобусов была временно изменена - организованы альтернативные маршруты, чтобы минимизировать задержки и обеспечить движение транспорта в обход затопленных участков.