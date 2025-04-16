https://news.day.az/unusual/1745192.html Загадочное свечение в небе Ванкувера - ВИДЕО Что-то очень странное наблюдали в небе жители канадского Ванкувера. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Внезапно появилось яркое и таинственное свечение в небе, которое движется с необычной скоростью.
Загадочное свечение в небе Ванкувера - ВИДЕО
Что-то очень странное наблюдали в небе жители канадского Ванкувера.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Внезапно появилось яркое и таинственное свечение в небе, которое движется с необычной скоростью.
Местные жители не могли объяснить, что именно они видели, и начали активно делиться видео в социальных сетях, что привлекло внимание исследователей НЛО.
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