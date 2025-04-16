Загадочное свечение в небе Ванкувера

Что-то очень странное наблюдали в небе жители канадского Ванкувера.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Внезапно появилось яркое и таинственное свечение в небе, которое движется с необычной скоростью.

Местные жители не могли объяснить, что именно они видели, и начали активно делиться видео в социальных сетях, что привлекло внимание исследователей НЛО.