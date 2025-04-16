В одном из районов Азербайджана капитально отремонтируют пешеходный мост

На пешеходном мосту через реку Гудиалчай в Хачмазском районе планируется проведение работ по укреплению и восстановлению и капитальному ремонту.

Как сообщает Day.Az, итоги по данному проекту уже подведены Объединённым управлением строящихся объектов Государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС).

Исполнение работ поручено Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) Construction and Project, с которым заключен договор. Согласно контракту, компании будет выплачено 73 466 манатов.

Отметим, что ООО Construction and Project зарегистрировано в 2019 году. Законным представителем компании с уставным капиталом в 20 манатов является Аскерзаде Аскер Мамед оглу.