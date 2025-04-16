Сколько еще продлится нестабильная погода в Азербайджане?

В настоящее время на территории Азербайджана сохраняется дождливая погода.

До какого времени продлится нестабильная погода?

Как передает Day.Az, заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова сообщила Milli.Az, что осадки в данный момент носят интенсивный характер.

"Это было ожидаемо, соответствующий прогноз был озвучен заранее. Из-за ливней в некоторых местах произошли подтопления. Такая погода продлится до 17 апреля", - заявила она.

Температура воздуха ночью составит +6...+9°C, днем +12...+16°C. Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 70-80 %, днем 50-55 %.

В районах Азербайджана в ряде мест ожидаются периодические осадки, возможны грозы, в горных районах - снег. Местами осадки могут быть интенсивными. С утра с западных районов начнется постепенное прекращение дождей. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха в районах: ночью +5...+9°C, днем +13...+18°C. В горах ночью -3...-8°C, днем 0...+5°C.