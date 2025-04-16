Авиапарк AZAL пополнится новыми самолетами Airbus и Boeing

Планируется, что новые самолеты Airbus и Boeing поступят в авиапарк AZAL до 2032 года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на Национальном форуме по развитию бизнеса начальник Управления по стратегии и развитию бизнеса ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Васиф Манафлы.

По его словам, средний возраст парка воздушных судов AZAL составляет 14 лет, что в свою очередь приводит к росту расходов на эксплуатацию воздушных судов.

"В этом направлении были предприняты серьезные шаги. В качестве примера можно отметить подписание соглашений в 2023 году с Airbus и Boeing о покупке более 20 самолетов. Новые самолеты планируется включить в парк воздушных судов AZAL в ближайшие годы, до 2032 года", - добавил он.