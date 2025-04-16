Азербайджан и Турция обсудили вопросы региональной безопасности

16 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с председателем Комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Турции, экс-министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно протоколу, председатель Комиссии по национальной обороне парламента Турции оставил памятную запись в "Книге почётных гостей".

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение визитом делегации. Он подчеркнул, что искренние отношения глав двух братских государств играют важную роль в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе в военной сфере. В свою очередь, Х.Акар выразил удовлетворение первым визитом в Азербайджан в этом году и поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство. Отметив важность взаимных визитов, он особо подчеркнул, что военные связи между Азербайджаном и Турцией, достигшие уровня стратегического союзничества, постоянно развиваются.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам региональной безопасности.