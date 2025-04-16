https://news.day.az/world/1745307.html Трамп закроет десятки американских посольств и консульств за рубежом Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть около 30 американских посольств и консульств за рубежом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "В документе рекомендуется закрыть 10 посольств и 17 консульств.
Трамп закроет десятки американских посольств и консульств за рубежом
Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть около 30 американских посольств и консульств за рубежом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"В документе рекомендуется закрыть 10 посольств и 17 консульств. Многие из них расположены в Европе и Африке, но есть и в Азии и Карибском бассейне", - сказано в сообщении.
При этом предлагается "перераспределить обязанности" закрытых посольств между соседними странами. Однако окончательное решение пока не принято.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре