Трамп закроет десятки американских посольств и консульств за рубежом

Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть около 30 американских посольств и консульств за рубежом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на внутренний документ Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В документе рекомендуется закрыть 10 посольств и 17 консульств. Многие из них расположены в Европе и Африке, но есть и в Азии и Карибском бассейне", - сказано в сообщении.

При этом предлагается "перераспределить обязанности" закрытых посольств между соседними странами. Однако окончательное решение пока не принято.