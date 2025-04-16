Экс-инженер Apple оценил вероятность производства iPhone в США

Бывший инженер компании Apple Мэтью Мур заявил, что перенести производство смартфонов из Китая в США невозможно. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с агентством экс-специалист американской компании оценил вероятность полного переноса производства iPhone в США. По его словам, созданием и сборкой смартфонов в Китае занимаются миллионы людей, и воссоздать эту же цепочку поставок на родине Apple просто нереально.

Мэтью Мур заметил, что в КНР один завод по производству iPhone вместе с сотрудниками сравним по масштабам с полноценным городом. "Какой город в Америке собирается все бросить и собирать только iPhone?" - задался вопросом Мур. Специалист прикинул, что в городе Бостон, штат Массачусетс, проживают более 500 тысяч человек: "Всем жителям Бостона придется побросать свои дела и начать собирать iPhone".

О сложностях частичного или полного переноса производства iPhone из Китая в США ранее заявляли многие аналитики. Так, специалист Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush заметил, что если Apple начнет собирать смартфоны в Соединенных штатах, то стоимость iPhone вырастет в три раза - до 3500 долларов.