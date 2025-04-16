https://news.day.az/world/1745216.html Нетаньяху предупредил Макрона Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что признание Палестины в качестве государства станет "победой для ХАМАС и Ирана". Как передает Day.Az, разговор лидеров состоялся по телефону, сообщает Politico.
Нетаньяху предупредил Макрона
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что признание Палестины в качестве государства станет "победой для ХАМАС и Ирана".
Как передает Day.Az, разговор лидеров состоялся по телефону, сообщает Politico.
По словам Нетаньяху, палестинское государство, созданное в нескольких минутах от израильских городов, станет иранским плацдармом для терроризма.
Как отмечается, ранее Макрон заявлял, что Франция может признать палестинское государство в ближайшие месяцы.
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