В Азербайджане ведутся работы по восстановлению вышедших из строя светофоров

Наши сотрудники продолжают внимательно отслеживать дорожную обстановку в усиленном режиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечается, что погодные условия, сильный ветер и ливни повлияли на работу светофоров.

Зафиксированные с помощью камер неисправности оперативно выявляются, и восстановительные работы ведутся максимально быстро.