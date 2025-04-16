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В Азербайджане ведутся работы по восстановлению вышедших из строя светофоров - ФОТО

Наши сотрудники продолжают внимательно отслеживать дорожную обстановку в усиленном режиме. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Отмечается, что погодные условия, сильный ветер и ливни - повлияли на работу светофоров.