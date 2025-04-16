https://news.day.az/society/1745268.html В Азербайджане ведутся работы по восстановлению вышедших из строя светофоров - ФОТО Наши сотрудники продолжают внимательно отслеживать дорожную обстановку в усиленном режиме. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Отмечается, что погодные условия, сильный ветер и ливни - повлияли на работу светофоров.
В Азербайджане ведутся работы по восстановлению вышедших из строя светофоров - ФОТО
Наши сотрудники продолжают внимательно отслеживать дорожную обстановку в усиленном режиме.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Отмечается, что погодные условия, сильный ветер и ливни повлияли на работу светофоров.
Зафиксированные с помощью камер неисправности оперативно выявляются, и восстановительные работы ведутся максимально быстро.
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