Спрогнозировано будущее рынка смартфонов

Мировой рынок смартфонов вырос в первом квартале 2025 года, но ему предсказали падение.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в отчете компании International Data Corporation (IDC).

По итогам первых трех месяцев года поставки устройств выросли на 1,5 процента до 304,9 миллиона единиц. Специалисты отметили, что производители смартфонов наращивали поставки в ожидании скорого объявления новых пошлин на импорт из Китая в США.

"Этот всплеск поставок, направленный на смягчение потенциального роста затрат, фактически раздул показатели поставок", - отметил специалист IDC Франциско Джеронимо.

По прогнозу экспертов, поставки смартфонов снизятся позже в 2025-м из-за высоких американских пошлин на китайский импорт.

"Освобождение правительства США от пошлин на импорт смартфонов из Китая дает временное облегчение американским компаниям, но сильная зависимость от цепочки поставок Китая сохраняется на фоне продолжающейся волатильности тарифов", - заявил представитель IDC Райан Рейт.

В конце первого квартала года лидером рынка назвали Samsung, которая получила долю 19,9 процента. Ниже расположились Apple и Xiaomi - 19 процентов и 13,7 процента соответственно. По словам специалиста Энтони Скарселлы, в первом квартале пользователи чаще приобретали смартфоны - из-за появления новых устройств и опасения скорого роста цен.