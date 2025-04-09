Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Габале с участниками проекта «Молодой пчеловод»

8 апреля вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили в Габале дом двух участников проекта "Молодой пчеловод".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Общественном объединении IDEA, Лейла Алиева искренне побеседовала с семьями молодых пчеловодов, поинтересовалась их деятельностью, заслушала информацию о первом опыте в области пчеловодства и мнения о продуктивности, передает Day.Az.

В свою очередь, участницы проекта Залика Мамедова и Рафига Махсудова, а также члены их семей поблагодарили Лейлу Алиеву за внимание и поддержку, подарили ей процеженный натуральный мед в специальной упаковке проекта.

Отметим, что начиная с 2021 года, в рамках проекта "Молодой пчеловод", реализуемого по инициативе Общественного объединения IDEA и при партнерстве Фонда молодежи Азербайджанской Республики, Государственного агентства занятости и юридического лица публичного права ABAD, более 60 молодым семьям из различных регионов страны была оказана поддержка в создании пчеловодческих хозяйств.

В рамках проекта, целью которого является содействие делу охраны биоразнообразия, поощрение распространения пчеловодства как вида экологического предпринимательства, поддержка производства натурального меда и улучшение благосостояния молодых семей, отобранная молодежь приняла участие в месячном тренинге с участием профессиональных специалистов. Молодые люди, прошедшие тренинги, полностью оснащены необходимыми пчелиными семьями и ульями для пчеловодческого хозяйства, формой пчеловода, аппаратом для процеживания меда и другими принадлежностями, им созданы необходимые условия для эффективной деятельности.

Молодым пчеловодам также будет оказана поддержка в сертификации продукции, брендинге, оформлении дизайна и организации сбыта. Эти шаги помогут молодым пчеловодам в продвижении своей продукции на широкий рынок и эффективной организации сбыта, для достижения стадии конкурентоспособного производства меда в рыночной экономике.