Хорватия заинтересована в импорте азербайджанского газа.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend эксперт Института развития и международных отношений (ИРМО) Хорватии Антун Дуймович (Antun Dujmović) в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Баку.

"Хорватия уже импортирует большое количество азербайджанской нефти. В прошлом году мы только начали импортировать газ. Сейчас же мы наращиваем мощность нашего СПГ-терминала и расширяем сеть газопроводной системы. Таким образом, наша пропускная способность вырастет. Поэтому нас интересует возможность получать газ не только с севера, но и по Южному газовому коридору - через Албанию и Черногорию.

Азербайджан уже участвует в процессе газификации Албании, поэтому нам нужно соединение с Албанией, чтобы мы могли получать азербайджанский газ через Албанию и Черногорию в Хорватию",- сказал он.

По словам Дуймовича, впечатления от визита на освобожденные территории и выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева оказались крайне положительными.

"Мы видим решимость Азербайджана развивать сотрудничество с различными странами, в том числе с Хорватией, что для нас имеет особое значение", - сказал эксперт.