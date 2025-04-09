Новый ректор Мингячевирского государственного университета

Как сообщалось, Анар Назим оглу Эминов назначен ректором Мингячевирского государственного университета.

Day.Az сообщает, что Анар Эминов учился в Сумгайытском лицее технических и естественных наук в 1992-1999 годах, в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности "Международная торговля" в 1999-2003 годах. С отличием окончил Эгейский университет Турции, где учился в 2003-2004 гг., магистратуру Университета Докуз Эйлюль по специальности "Управление международным бизнесом" (2004-2006 гг.). В этот период был руководителем Азербайджанского маркетингового общества по Турции.

В 2006-2010 годах окончил Западный университет по специальности "Юриспруденция". В 2006-2007 годах окончил Институт международной торговли по специальности "Электронная коммерция" (дистанционно). В 2012 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философии по экономике по специальности "Мировая экономика" в Научно-исследовательском институте экономических реформ министерства экономического развития. В 2016 году получил ученое звание доцента. Окончил докторантуру Азербайджанского университета туризма и менеджмента по специальности "Отраслевая экономика" (2015-2020 гг.).

В 2023 году был назначен заведующим отделом исследований и развития Азербайджанского технического университета (АзТУ), а затем директором Института высшего образования.

Проводит исследования эффективности инвестиционного проекта, ориентированного на социальные сферы. Автор около 200 научных статей, 5 учебных пособий, 1 монографии.