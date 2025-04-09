Президент Ильхам Алиев: Армения лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных маршрутов

Армения лишила себя возможности стать важной транзитной страной для азербайджанских энергоресурсов и транспортных маршрутов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

"Весь транзит из Азербайджана, в том числе нефть, газ и грузы, идёт через Грузию. Так что Армения могла бы быть частью этого процесса. Это их вина, что они просчитались насчет будущего развития и пожертвовали своим экономическим будущим, своей реальной независимостью ради этой мечты о "великой Армении", - отметил глава государства.