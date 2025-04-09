https://news.day.az/society/1743316.html Когда ослабнет ветер в Баку? В Баку и на территории Абшеронского полуострова сохраняется северо-западный ветер с порывами до 28 метров в секунду.
Когда ослабнет ветер в Баку?
В Баку и на территории Абшеронского полуострова сохраняется северо-западный ветер с порывами до 28 метров в секунду.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Минэкологии, столь сильный ветер должен ослабнуть во второй половине дня, однако уже 10 апреля погодные условия вновь обострятся: в ночное время скорость ветра составит 15-20 м/с, а днём может достигать 23-28 м/с.
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