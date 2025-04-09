Когда ослабнет ветер в Баку?

В Баку и на территории Абшеронского полуострова сохраняется северо-западный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Минэкологии, столь сильный ветер должен ослабнуть во второй половине дня, однако уже 10 апреля погодные условия вновь обострятся: в ночное время скорость ветра составит 15-20 м/с, а днём может достигать 23-28 м/с.