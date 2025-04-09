Азербайджан продолжает развивать потенциал Среднего коридора, улучшая газопроводную систему

Азербайджан продолжает активно работать над развитием инфраструктуры Среднего коридора, улучшая газопроводную систему.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный советник, ведущий научный сотрудник, профессор Института международных связей Венгрии Ласло Ваша в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Баку.

"Когда речь заходит об источниках газа для Европы, мы видим усилия, предпринимаемые Азербайджаном для повышения пропускной способности газотранспортной инфраструктуры, а также для более активного участия в поставках по Среднему коридору благодаря новым мощностям в портах и другим мерам", - сказал он.

Говоря о перспективах в сфере устойчивой энергетики, Ласло Ваша подчеркнул значимость проекта по поставке "зеленой" энергии.

"Этот проект является абсолютно перспективным, и инвестиции в него уже начались. Это сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном, цель которого - доставка "зеленой" энергии по подводному кабелю в Венгрию и Румынию. Это служит не только экспорту, но и диверсификации азербайджанской экономики", - отметил он.

По его словам, проект "зеленой" энергетики преследует сразу несколько целей. Он не только ориентирован на экспорт, но и тесно связан с масштабной программой "зеленого" восстановления Карабаха.

"Мы знаем, что вся реконструкция региона осуществляется с учетом климатических приоритетов: все инвестиции направлены на устойчивое развитие, включая установку солнечных, гидро- и ветроэнергетических объектов. Производимая здесь энергия будет передаваться по подводному кабелю в Европу", - добавил он.

Профессор также высоко оценил возможность принять участие в обсуждениях актуальных вызовов с участием главы азербайджанского государства.

"Сегодня было большим удовольствием участвовать в дискуссии с участием Президента Ильхама Алиева. Всегда впечатляет возможность встретиться с ним, потому что мы получаем важные мнения и информацию. Мы обсуждали актуальные геополитические вызовы, процесс мира и международные отношения Азербайджана. Президент Азербайджана также ответил на несколько вопросов. Это было полезно и плодотворно", - подчеркнул он.

Кроме того, Ласло Ваша поделился впечатлениями от визита в Карабах.

"Мы посетили Ханкенди - это был мой первый визит в этот город. До этого я уже бывал в Агдаме, Шуше, Лачине, Физули и других районах. Я частый гость в Карабахе и вижу, как впечатляюще идет восстановление этого региона страны. Важно отметить не только планы и строительные работы, но и мотивацию людей, которые трудятся над восстановлением. Это сложная работа, но я уверен, что все будет реализовано в кратчайшие сроки", - отметил он.