https://news.day.az/sport/1743578.html Азербайджанский борец стал чемпионом Европы Азербайджанский борец вольного стиля Джорджи Мешвилишвили завоевал золотую медаль на проходящем в столице Словакии Братиславе чемпионате Европы. Как передает Day.Az, в финальной схватке в весовой категории до 125 кг наш спортсмен одолел представителя Грузии Соломона Манашвили.
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Словакии Братиславе.
Как передает Day.Az, представитель Азербайджана, выступающий в весовой категории 125 кг, в финальном поединке победил грузинского спорстмена Соломона Манашвили 4-очковым приемом.
Это первая золотая медаль сборной Азербайджана на соревновании.
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