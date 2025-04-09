Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в столице Словакии Братиславе.

Как передает Day.Az, представитель Азербайджана, выступающий в весовой категории 125 кг, в финальном поединке победил грузинского спорстмена Соломона Манашвили 4-очковым приемом.

Это первая золотая медаль сборной Азербайджана на соревновании.