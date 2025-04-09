https://news.day.az/economy/1743331.html Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане на 1 апреля На 1 апреля этого года количество заключенных в Азербайджане трудовых договоров составило 1 миллион 866 тысяч 821. Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана. Согласно информации, этот показатель увеличился на 464 тысячи 906 единиц по сравнению с началом 2019 года.
Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане на 1 апреля
На 1 апреля этого года количество заключенных в Азербайджане трудовых договоров составило 1 миллион 866 тысяч 821.
Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.
Согласно информации, этот показатель увеличился на 464 тысячи 906 единиц по сравнению с началом 2019 года.
В частном секторе ненефтяной сферы этот показатель увеличился на 436 тысяч 770 единиц и составил 976 тысяч 692 единицы.
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