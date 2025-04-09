Робот-парусник получил дополнительную функцию

Американская компания Saildrone и австралийская Thales объединили беспилотное надводное судно Surveyor с буксируемой гидроакустической антенной BlueSentry. В результате получилась автономная система длительного подводного наблюдения в режиме реального времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Newatlas, платформа использует ветровую энергию и спутниковую связь, выявляет надводные и подводные угрозы и способна работать без участия человека несколько месяцев. Такая система представляет собой экономичную альтернативу традиционным средствам морской разведки.

Компания Saildrone производит беспилотные надводные аппараты. Эти парусные платформы предназначены для гидрографических съемок, наблюдения за морскими энергетическими объектами и охраны инфраструктуры. В рамках партнерства их оснастили буксируемой гидроакустической антенной BlueSentry, разработанной Thales. Антенна оборудована передовыми волоконно-оптическими и гидрофонными технологиями.

Морские испытания у побережья Калифорнии подтвердили, что система точно выявляет и классифицирует подводные и надводные угрозы с последующей передачей данных в режиме реального времени командованию. Во время тестирования автономный аппарат Saildrone Surveyor в комплексе с BlueSentry отработал 26 дней, сохраняя бесперебойную работу более чем в 96 процентов случаев.

Использование ветровой энергии для движения сделало Surveyor почти бесшумным, что улучшило возможности обнаружения целей гидроакустической системой BlueSentry. Спутниковая связь Starlink и Iridium обеспечивает постоянную и безопасную передачу данных, позволяя принимать оперативные решения удаленно, в любой точке планеты.

Основатель и генеральный директор Saildrone Ричард Дженкинс заявил, что благодаря автономности системы стало возможным вести наблюдение в прежде недоступных районах, при этом эксплуатационные расходы на порядки ниже, чем у традиционных пилотируемых платформ.

Беспилотники Saildrone могут автономно работать месяцами. Эти аппараты уже провели в море более 46 000 дней и преодолели почти 3 млн километров, в том числе в самых суровых районах океана.

Saildrone и Thales Australia готовы к масштабному развертыванию автономных, самодостаточных систем наблюдения для укрепления национальной безопасности. В условиях растущих подводных угроз и потребности в постоянном мониторинге их система может стать экономичной и масштабируемой альтернативой традиционным средствам слежения.