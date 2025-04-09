Президент Ильхам Алиев: Как будет развиваться послевоенная ситуация, зависит от Армении

То, как будет развиваться послевоенная ситуация, зависит в основном от Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

"Мы восстановили свою территориальную целостность, суверенитет, покончили с сепаратизмом и взяли под контроль свои границы. И для нас этот вопрос закрыт. Но это не значит, что мы будем просто игнорировать потенциальные угрозы и потенциальную опасность", - отметил глава государства, подчеркнув, что мы всегда должны быть готовы дать отпор.