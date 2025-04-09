Средний коридор может стать новой экономической моделью, не зависящей от конфликтов

Средний коридор представляет собой перспективный проект, способный укрепить региональную устойчивость и создать новые маршруты, не подверженные влиянию глобальных конфликтов.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил профессор Шанхайского университета политических наук и права (Китай) Хуншэн Шэн в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Университете АДА.

"Средний коридор может способствовать формированию новой экономической модели, которая не будет зависеть ни от конфликта на Ближнем Востоке, ни от войны между Украиной и Россией", - отметил эксперт.

По его словам, развитие маршрута через Каспийское море может сыграть конструктивную роль и "в особенности способствовать укреплению связей Азербайджана с Турцией".

Профессор также подчеркнул важность сотрудничества с Азербайджаном в области "зеленой" энергетики: "Мы взаимодействуем в сфере "зеленой" энергетики - таких как ветряки, солнечные панели. Наше сотрудничество будет продвигаться и в будущем".

Он добавил, что Китай приветствует инвестиции в Азербайджан: "Мы поощряем предприятия и частных лиц инвестировать в Азербайджан".