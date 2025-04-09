Трамп отложил введение масштабных пошлин

США на 90 дней взяли паузу на введение масштабных пошлин против торговых партнеров. На этот срок будет действовать пошлина в 10%, объявил президент Дональд Трамп в Truth Social.

"Я санкционировал 90-дневную ПАУЗУ и существенно сниженную на этот период взаимную пошлину в размере 10%, которая также вступает в силу немедленно", - написал политик, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Это связано с тем, что более 75 стран обратились к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам, они "не предприняли никаких ответных мер", объяснил Трамп.

Он подчеркнул, что Пекин поступил иначе и ввел ответные пошлины, а потому для Китая пошлина повышается до 125%.

Трамп объявил о введении масштабных пошлин неделю назад, 2 апреля. Всего в таблице было представлено около 180 стран и территорий, против которых действовали пошлины. Самый высокий уровень был установлен для Вьетнама - 46%, Шри-Ланки - 44%, Камбоджи - 49%. Большинство других стран получили пошлину в 10%. К последним относилась Украина, а против России не было введено пошлин.

Мировые рынки отреагировали на решение президента США резко негативно: индексы ключевых фондовых бирж теряли рекордные значения.

Американские миллиардеры, поддержавшие республиканца на выборах, после его выступления озвучили пессимистичные предупреждения. По данным Washington Post, даже бизнесмен Илон Маск лично обращался к президенту США по этому вопросу.

Миллиардер Билл Экман два дня назад предложил Трампу объявить 90-дневную паузу, поскольку из-за пошлин США "потеряют доверие лидеров бизнеса". оследствия для нашей страны и миллионов наших граждан, которые поддержали президента, в частности для потребителей с низкими доходами, которые и так испытывают огромный экономический стресс, будут крайне негативными. Это не то, за что мы голосовали", - написал Экман.