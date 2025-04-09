https://news.day.az/politics/1743509.html Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Сегодня состоялось 5-е в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, рассмотрено около 100 обращений. Об этом в среду Day.Az сообщил член Комиссии Day.Az.
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Сегодня состоялось 5-е в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, рассмотрено около 100 обращений.
Об этом в среду Day.Az сообщил член Комиссии Day.Az.
Он отметил, что на заседании в основном рассматривались обращения осужденных в связи с дорожно-транспортными происшествиями, в том числе осужденных иностранцев и женщин.
"На заседании были приняты решения по каждому обращению. Комиссия продолжит свою работу", - добавил он.
Следует отметить, что на предыдущих заседаниях комиссии в этом году было рассмотрено более 400 обращений.
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