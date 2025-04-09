Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня состоялось 5-е в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, рассмотрено около 100 обращений.

Об этом в среду Day.Az сообщил член Комиссии Day.Az.

Он отметил, что на заседании в основном рассматривались обращения осужденных в связи с дорожно-транспортными происшествиями, в том числе осужденных иностранцев и женщин.

"На заседании были приняты решения по каждому обращению. Комиссия продолжит свою работу", - добавил он.

Следует отметить, что на предыдущих заседаниях комиссии в этом году было рассмотрено более 400 обращений.