https://news.day.az/officialchronicle/1743385.html Президент Ильхам Алиев: Во время COVID мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам Мы поддерживаем наших друзей в Африке, когда они в этом нуждаются. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку". "Во время COVID мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам.
Президент Ильхам Алиев: Во время COVID мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам
Мы поддерживаем наших друзей в Африке, когда они в этом нуждаются.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".
"Во время COVID мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам. Большинство из них были странами африканского континента. Мы различными способами поддерживаем образовательные и медицинские программы", - отметил глава государства.
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