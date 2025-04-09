https://news.day.az/officialchronicle/1743385.html

Президент Ильхам Алиев: Во время COVID мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам

Мы поддерживаем наших друзей в Африке, когда они в этом нуждаются. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку". "Во время COVID мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам.