Microsoft будет блокировать пользователей Teams

Microsoft начнет блокировать пользователей мессенджера Teams, которые не обновляют это приложение. Об этом сообщает портал PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания Microsoft теперь требует от пользователей Teams своевременной установки новых версий приложения. После выпуска обновления у пользователей будет 90 дней для его установки, иначе использование Teams будет заблокировано.

Отмечается, что пользователи будут получать напоминания о необходимости обновления через 30 дней после его выхода.

Объясняется, что установка актуальной версии Teams обязательна для обеспечения безопасности и соответствия требованиям современного цикла обновлений. В связи с этим при устаревании клиента Teams на 30-90 дней пользователи будут получать регулярные уведомления, а превышение срока в 90 дней приведет к блокировке приложения с предложением обновления, обращения к IT-администратору или работы через веб-версию.

Microsoft предупредила об изменениях еще в ноябре 2024 года в "Центре сообщений Microsoft 365". Новая политика вступит в силу: на ПК с Windows - с 11 апреля, в среде VDI - с 6 мая, а на устройствах Apple - с 15 мая 2025 года.