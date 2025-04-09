Китай нанес ответный удар США в торговой войне

Власти Китая объявили о повышении импортных пошлин в отношении американских товаров с 34 до 84 процентов, что стало реакцией на аналогичные действия США. Об этом со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, Пекин нанес уже второй ответный ударом на действия администрации президента Дональда Трампа, что говорит о повышении ставок в торговой войне крупнейших экономик мира.

На прошлой неделе глава Белого дома объявил о введении тарифов на товары почти всех стран мира. Базовый тариф составил 10 процентов, но для большого количества государств он оказался в несколько раз выше. В том числе в отношении китайских товаров ставка составила 34 процента.