https://news.day.az/world/1743587.html США готовы применить военную силу против Ирана США при необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана. Как сообщает Day.Az, об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. "Если это будет необходимо, абсолютно. Да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
США готовы применить военную силу против Ирана
США при необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана.
Как сообщает Day.Az, об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
"Если это будет необходимо, абсолютно. Да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
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