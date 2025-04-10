США готовы применить военную силу против Ирана

США при необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

"Если это будет необходимо, абсолютно. Да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.