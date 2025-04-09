Боксеры из девяти стран примут участие в международном турнире в Баку

11 апреля в Баку стартует международный турнир по боксу "Великий Шелковый путь" среди женщин и мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в традиционных соревнованиях, которые пройдут в Центре бокса, примут участие сборные Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Черногории, Кыргызстана, Грузии, России и Казахстана.

Более 200 боксеров поборются за 25 комплектов медалей. Победители турнира определятся 15 апреля.

Азербайджан представят 45 боксеров в мужском зачете и 11 - в женском.

Отметим, что главным судьей соревнований будет Анар Бабанлы.