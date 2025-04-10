Германия ужесточает получение гражданства

Германия может пересмотреть подход к предоставлению гражданства и усилить контроль над миграцией.

Об этом заявил глава Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный новый канцлер страны Фридрих Мерц на пресс-конференции, посвященной итогам коалиционных переговоров, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Мы снова изменим закон о гражданстве. Так называемая турбонатурализация по истечении трех лет больше не будет проводиться", - подчеркнул Мерц.

Речь идет о действующем с прошлого года порядке, по которому иностранцы могли получить немецкое гражданство уже через три года, если достигли значительных успехов в интеграции - например, в карьере или образовании. Также упрощенный порядок натурализации действует для супругов граждан Германии: они могут подать заявление после трех лет проживания в стране, если в браке состоят не менее двух лет. Однако в большинстве случаев для получения гражданства требуется минимум пять лет проживания в Германии.

Консерваторы, включая ХДС, ранее неоднократно критиковали "ускоренную натурализацию" и обещали пересмотреть нормы в случае прихода к власти.

Мерц также заявил о намерении ужесточить миграционную политику. По его словам, власти ФРГ "положат конец нерегулярной миграции". Планируется усиление пограничного контроля и отказ во въезде соискателям убежища. Также ХДС/ХСС собирается развернуть масштабную кампанию по депортации нелегальных мигрантов, отказаться от участия в программах добровольного приема беженцев и временно приостановить программу воссоединения семей. Кроме того, будет расширен перечень стран, признаваемых Германией как безопасные.

По итогам парламентских выборов, прошедших в феврале, блок ХДС/ХСС занял первое место. Второе досталось ультраправой "Альтернативе для Германии" (АдГ), но из-за риторики этой партии другие политические силы отказались вступать с ней в коалицию. В итоге ХДС/ХСС начал переговоры с занявшей третье место Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Хотя ХДС/ХСС и СДПГ придерживаются более умеренного подхода к миграции по сравнению с АдГ, обе партии признают наличие проблем, связанных с наплывом иностранных граждан. В отличие от них, АдГ занимает максимально жесткую позицию: в ее политической программе присутствует термин "ремиграция", под которым подразумевается масштабная депортация мигрантов.

На этом фоне популярность АдГ продолжает расти. Согласно последнему опросу Ipsos, партия впервые в истории обошла ХДС/ХСС и вышла на первое место в рейтинге политических сил ФРГ. На начало апреля АдГ поддерживают 25% избирателей - это на 3 процентных пункта больше по сравнению с началом месяца. Уровень поддержки ХДС/ХСС снизился на 5 пунктов - до 24%, что стало самым низким показателем блока за последние три года. СДПГ сохраняет стабильную поддержку на уровне 15%. Партия "Зелёные" потеряла один пункт и сейчас имеет 11%, тогда как партия "Левые" укрепила свои позиции, поднявшись до 11% (+2 процентных пункта).